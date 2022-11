ଇସ୍ତାନବୁଲ: ତୁର୍କୀ ରାଜଧାନୀ ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି (several injured in a explosion in Turkey)। ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 11 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ରାଜଧାନୀ ଇସ୍ତାନବୁଲର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ତାକସିମ ସ୍କୋୟାରରେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4ଟା ବେଳେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି (Explosion in Turkey) । ଅପରାହ୍ନରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ