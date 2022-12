କାଠମାଣ୍ଡୁ: ନେପାଳରେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା । ଆଜି(ବୁଧବାର) ସକାଳୁସକାଳୁ ୩ଥର ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ନେପାଳ(Eartquake Hits in Nepal) । ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ୍‌ରେ ୪.୭ ଏବଂ ୫.୩ ଏବଂ ୪.୦ ତୀବ୍ରତାରେ ଥରିଲା ନେପାଳର ବେଗଲୁଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲା । ଏନେଇ ନେପାଳର ଭୂକମ୍ପ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର (NEMRC) ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ସୂଚନାଅନୁସାରେ, ଭାରତୀୟ ସମୟ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବେଗଲୁଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାରୀଚାଉରରେ ୪.୭ ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ NEMRC(National Earthquake Monitoring & Research Center) ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ବିଟ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ଏକ ଝଟକା ଭୋର ସକାଳ ୨.୦୭ ମିନିଟରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ୫.୩ ତୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ଅଧିକାରୀଚାଉର ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳ ୩.୨୮ ମିନିଟରେ ୪.୦ ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ତେବେ ଭୂକମ୍ପରେ କୌଣସି ମୃତାହତ କିମ୍ବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ । ଅଧିକ ସୂଚନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ, 70 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଘର ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସଂଯୋଗରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ

ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଚଳିତ ମାସରେ ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ (Earthquake hits in California) ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 6.5 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପରେ ଅତି କମରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ 11 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 70ହଜାରରୁ (more than 70000 customers reported to be without power) ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ।

ଭୂକମ୍ପର ଗଭୀରତା ଭୂମିଠାରୁ 16 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଫର୍ଚୁନାରୁ 15 ମାଇଲ ଦୂର ରେଡଉଡ କୋଷ୍ଟର ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମରେ ଥିଲା । ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ, ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଘର ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା।