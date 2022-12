ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ (Earthquake hits in California) ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ । ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 6.5 ରେକର୍ଡ । ଏହି ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପରେ ଅତି କମରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ 11 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି (11 people have been reported injured) । ଏଥିରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା । ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 70ହଜାରରୁ (more than 70000 customers reported to be without power) ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ।

ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଭୂତାତ୍ତ୍ବିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (US Geological Survey)ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି 2.34 (ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ) ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଭୂକମ୍ପର ଗଭୀରତା ଭୂମି ଠାରୁ 16 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଫର୍ଚୁନାରୁ 15 ମାଇଲ ଦୂର ରେଡଉଡ କୋଷ୍ଟର ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମରେ ଥିଲା । ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ, ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଘର ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଉଚ୍ଛ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ।

ଭୂକମ୍ପ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ 3 ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ସୁନାମୀ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି USGS ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ତୁଳନାରେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ସୂଚନା ଥାଉକି, ଗତ ବର୍ଷ ଆମେରିକାର ଆଲାସ୍କା ଉପକୂଳରେ ବଡ ଧରଣର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ୬ ରହିଥିଲା । ୟୁଏସ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ (US Geological Survey) ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନଥିଲା । ସେପଟେ ପୁଣି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 4.3ର ତୀବ୍ରତା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ସୂଚନା ନାହିଁ ।