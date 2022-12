ଫୋନମଫେନ: କାମ୍ବୋଡିଆର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ନିଆଁଲାଗି ୧୦ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୩୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି(At Least 10 killed and 30 Injured in Cambodia Hotel Casino Fire on Thursday) । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନଥିବା ବେଳେ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

ସୂଚନାଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୋଇପେଟ୍‌ ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ୍ ସିଟି ହୋଟେଲ କାସିନୋରେ ହଠାତ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା(Deadly Fire Burning at Cambodia Hotel Casino) । ତେବେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ହୋଟେଲରେ ୪୦ ଜଣରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଫସି ରହିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ହୋଟେଲର ୫ ମହଲା ଛାତରୁ ଡେଇଁ ପଡିଥିଲେ । ସେହି ସମୟର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।

ପ୍ରଥମେ ହୋଟେଲର ଗୋଟିଏ ମହଲାରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଏହା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ମହଲାକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା । ଖବରପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ । ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ହୋଟେଲଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ