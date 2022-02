କିବ: ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କି (ରବିବାର) ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଇମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରୋନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଓ ରୁଷର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଟେଲିଫୋନିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହୋଇଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସଙ୍କଟ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥତି ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସର ସହଯୋଗ ଚାହିଁଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ । OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) ଅଧିନରେ ରୁଷ ସହ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଲୋଚନା ତଥା ତୁରନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ, ଋଷ ଏବଂ OSCE ସମେତ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଗୋଷ୍ଠୀର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ