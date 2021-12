କେପଟାଉନ୍‌: ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିଷ୍ଟ(ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି) ତଥା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରିଲିଫ ଗ୍ରୁପ 'Gift Of The Givers' ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଇମତିଆଜ ସୋଲିମାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାନ ଅଫ ଦି ଇଅର(South African of the Year) ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମ୍ମାନକୁ ସେ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ Daily Maverick ଦ୍ବାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଇମତିଆଜ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ସେ ଅନେକ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କର ଏପରି କରିବାର ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି । ଇମତିଆଜ ମୁସଲମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଦେଶରେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମୁସଲିମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା କେପଟାଉନ୍‌ରେ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ।

ଇମତିଆଜ ୧୯୯୪ ମସିହାରୁ 'Gift Of The Givers' ସଂସ୍ଥାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତୁର୍କୀରେ ଥିବା ଇମତିଆଜଙ୍କ ଧର୍ମଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ । ଏହି ସଂସ୍ଥା ପ୍ରାୟ ୪୪ ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଶକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ।

ନିଜର ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଇମତିଆଜ ସୋଲିମାନ ବିଶ୍ବରେ ନିଜର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି । ସୋଲିମାନ ଆହୁରି ଅନେକ ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି । ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

@PTI