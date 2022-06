ଇଶାଙ୍କ ବୋଲ୍ଡ ଅବତାର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କରିଲା ଦିୱାନା Published on: 23 minutes ago |

Updated on: 23 minutes ago

ନିକଟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଇଶା ଗୁପ୍ତା Most Desirable Women of the Year 2022 ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଇଶା ଏହି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଇଶା କଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।