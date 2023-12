ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ 'ରକ୍ ଇନ ରୋଲ୍' ଫେମ ଗାୟକ ଟିନା ଟର୍ନରଙ୍କ ଚଳିତ ମାସରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମେ' ୨୪, ୨୦୨୩ରେ ୮୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ କୋଲୋନ୍ କର୍କଟ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଭଳି ଗୁରୁତର ରୋଗର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜୁରିଚ୍ ନିକଟ କୁସନାଚରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ।ଟିନା ଟର୍ନର ଜଣେ ଗାୟକ, ଗୀତିକାର, ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ଲେଖକ ଥିଲେ । 1957 ମସିହାରେ ଆଇକେ ଟର୍ନର କିଙ୍ଗ୍ସ ଅଫ୍ ରିଥମ୍ ସହ ଟର୍ନର ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରେ ଅନେକ ହିଟ୍‌ ଗୀତ ଦେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ସିଙ୍ଗିଂ କ୍ୟାରିଅରରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 'Whats love got to do with it be' ଅନ୍ୟତମ ।