ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସୁନୀଲ ଶେଟ୍ଟୀ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆଥିଆ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ବିବାହ ଖବରକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ଆଥିଆ ଶେଟ୍ଟୀ ଏବଂ କ୍ରିକେଟର କେ ଏଲ୍ ରାହୁଲ ଖୁବ୍‌ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଝିଅର ବିବାହ ଖବର ମଧ୍ୟରେ ସୁନୀଲ ଶେଟ୍ଟୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅହାନ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି।

ସୁନୀଲ ଶେଟ୍ଟୀ

ସୁନୀଲ ଶେଟ୍ଟୀ ଏହି ଫଟୋ ଜିମ୍‌ରୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଫଟୋରେ ସୁନୀଲ ଶେଟ୍ଟୀ ପୁଅ ଆହାନଙ୍କୁ ନିଜ ବାହୁରେ ଜାବୁଡି ଧରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସୁନୀଲ ଶେଟ୍ଟୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'Fathering is not what perfect men do , but something that perfects the man’ Frank Pittman . @ahan.shetty'। ଏହି ଫଟୋରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ସୁନୀଲ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଝିଅ ଆଥିଆ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟ ଇମୋଜି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆଥିଆ ଏବଂ କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ ଉଭୟ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ମୁମ୍ବାଇର କୌଣସି ପଞ୍ଚ ତାରକା ହୋଟେଲରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଖଡାଲାରେ ସୁନୀଲ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କର ଥିବା ଜହାନ ବଙ୍ଗଳାରେ ଧୁମଧାମରେ ହେବ । ଏ ନେଇ ଅଭିନେତା ସୁନୀଲ ସେଟ୍ଟୀ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି । କେବେଳ ବିବାହ ତାରିଖକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଏସିଆ କପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସିରିଜରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ସିରିଜ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ବିବାହ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ଖଣ୍ଡାଲାରେ ବିବାହ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି । ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ । କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନୀଲ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ।