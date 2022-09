ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡର 'କୁଇନ୍‌' କଙ୍ଗନା ରଣାୱତଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଏମରଜେନ୍ସି'ରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଜାରି (Sanjay Gandhi First look) ହୋଇଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13) କଙ୍ଗନା ରଣାୱତ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସିନେମାରେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ସାଉଥ ଅଭିନେତା ବିଶକ ନାୟର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସେୟାର କରିବାବେଳେ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'Presenting the powerhouse of talent @nair.vishak as #SanjayGandhi; Sanjay was the soul of Indira … the man she loved and lost …'

କେଉଁ ଅଭିନେତା କରୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର

ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଏମରଜେନ୍ସି' ରେ ବିଶକ ନାୟର ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ବିଶକ୍ ମାଲାୟାଲମ୍ ସିନେମାର ଜଣେ ଯୁବ ଅଭିନେତା । 2016 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାଲାୟାଲମ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଆନନ୍ଦ'ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ, 2021 ମସିହାରେ ସେ ଫିଲ୍ମ 'ତୋଫା' ସହିତ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ 'ରଥ' (2021)ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ​। ବିଶକଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ସିରିଜ୍ (ହିନ୍ଦୀ) 'ଚନ୍ଦନ' (2022)ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ​​।

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, କଙ୍ଗନା ରଣାୱତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଶ୍ରେୟସ୍ ତଲପଡେ ଅଟଲ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ଅଭିନେତା ତଥା ମଡେଲ୍ ମିଲିନ୍ଦ ସୋମନ୍ ସାମ୍‌ ମାନେକ୍ସା ଭୂମିକାରେ, ଲେଖିକା ପୁପୁଲ ଜୟାକର ଭୂମିକାରେ ମହିମା ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଲୋକ ନାୟକ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନେତା ଅନୁପମ ଖେର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ କେବେ ରିଲିଜ ହେବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ।