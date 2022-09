ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ: ହଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର । ଓସ୍କାର ବିଜେତା ଲୁଇସ୍ ଫ୍ଲେଚରଙ୍କ (Louise Fletcher) ୮୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଫ୍ରାନ୍ସର ମୋଣ୍ଟଡୁରସରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମିଲୋସ୍ ଫରମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ୧୯୭୫ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ୱାନ୍ ଫ୍ଲୁ ଓଭର ଦ କୁକୁସ୍‌ ନେଷ୍ଟ' (One Flew Over the Cuckoo's Nest) ରେ ନର୍ସ ରାଚେଡ୍ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଲୁଇସ୍ ଫ୍ଲେଚର୍ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଜ୍ୟାକ୍ ନିକୋଲସନ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।

ଏହି ଭୂମିକା ପାଇଁ ସେ ୧୯୭୬ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପାଇଁ ଓସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ। ଲୁଇସ୍ ୧୯୩୪ ଜୁଲାଇ ୨୨ରେ ଆମେରିକାର ଅଲବାମାର ଏକ ସହର ବର୍ମିଂଘମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ବଧିର ଥିଲେ । ଲୁଇସ୍ ୧୯୫୦ ଦଶକର ଶେଷ ଭାଗରେ ଲମାନ୍, ବ୍ୟାଟ୍ ମାଷ୍ଟର୍ସନ, ମାଭେରିକ୍, ଦ ଅନଟଚେବଲ୍ସ ଏବଂ ୭୭ ସନ୍ସେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଭଳି ଟିଭି ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟ କରି ନିଜର ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଲୁଇସ୍ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ୬୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ପିକେଟ୍ ଫେନ୍ସ ଏବଂ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଅର୍କାଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଲୁଇସ୍ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ୩୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଫାର୍ମହାଉସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ଓସ୍କାର ଜିତିବା ସହିତ ଲୁଇସ୍ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, BAFTA ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଏକକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗ୍ଲୋବ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିବା ତୃତୀୟ ମହିଳାଥିଲେ ।

ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଓସ୍କାରର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ତାଙ୍କ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏକ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ଲୁଇସ୍ ୧୯୫୯ରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଜେରୀ ବିକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ୧୯୭୭ ମସିହାରେ ସେମାନେ ଛାଡପତ୍ର ନେଇଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜନ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରିୟୁ ବିକ, ନାତୁଣୀ ଏମିଲି କାୟା ବିକ, ଭଉଣୀ ରୋବର୍ଟା ରୟ, ୧୦ ଭଣଜା ଏବଂ ଭାଣେଜୀ ସହ ଅଛନ୍ତି ।