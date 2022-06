ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆକ୍ସନ୍-ପ୍ୟାକ୍ ଫିଲ୍ମ 'OM: The Battle Within' ର ଟ୍ରେଲର ଜୁନ୍ 10 (ଶୁକ୍ରବାର) ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି (OM: The Battle Within Trailer OUT)। ଏହି ଟ୍ରେଲରରେ 'ଆଶିକୀ ୨' ଫେମ୍‌ ଅଭିନେତା ଆଦିତ୍ୟ ରୟ କପୁରଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ ଅବତାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି କପିଲ ବର୍ମା ଏବଂ ଅହମ୍ମଦ ଖାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 1 ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।

ଟ୍ରେଲରରେ ଅଛି କ'ଣ ?

ଟ୍ରେଲରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଆଦିତ୍ୟ ରୟ କପୁର ଓମ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜ୍ୟାକି ଶ୍ରଫ ଆଦିତ୍ୟ ରୟ କପୁରଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଜ୍ୟାକି ଶ୍ରଫ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି।

ସଞ୍ଜନା ସାଂଘୀ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଫିଲ୍ମର ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶୁତୋଷ ରାଣା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦିତ୍ୟ ରୟ କପୁର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ଅଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ସେ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ