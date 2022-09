ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣବୀର କପୁର ଏବଂ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର'ର ଖଳନାୟିକା ମୋନି ରୟ ଆଜିକାଲି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ କଲେକ୍ସନ କରୁଛି ଏବଂ ମୋନିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ଏବେ ମୋନି ରୟ ଫିଲ୍ମର ସଫଳତାକୁ ଏନ୍‌ଜୟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମୋନି ରୟଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ହାତରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ ଧରି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଫୁଲ୍‌ ମୁଡରେ ନାଚୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

ମୋନି ରୟ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓରେ, ମୋନି ରୟ ପିଚ୍‌ ରଙ୍ଗର ଏକ ସେକ୍ସି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହାତରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ ଧରିଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ମୋନି ରୟ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'Love my feet always dancing to the tunes of life…'

ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଲକ୍ଷ 42 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ମୋନି ରୟଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ପ୍ରେମ ବର୍ଷା କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହାର୍ଟ ଇମୋଜି ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ।

ଏଥିସହିତ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କେହି କିପରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ ।" ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ମୁନ୍‌ । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ମଜାଳିଆ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଟିଭି ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋନି ରୟଙ୍କର ଏହି ଭିଡିଓକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ।

ଏଥିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟିଭି ଅଭିନେତା ଅର୍ଜୁନ ବିଜଲାନି ଭିଡିଓରେ ହୃଦୟ ଇମୋଜି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଟିଭି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି ରୋଡେ ଏବଂ ଦ୍ରଷ୍ଟି ଧାମି ମଧ୍ୟ ମୋନିଙ୍କ ଭିଡିଓରେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।