ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିପାଶା ବସୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇପାରନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିପାଶା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଖବର ସେୟାର କରନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପାଶା ବସୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବେବି ବମ୍ପର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏଥର ବିପାଶା ବେବି ବମ୍ପ ଫ୍ଲଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ବୋଲ୍ଡ ଅବତାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

ବିପାଶାଙ୍କ ବୋଲ୍ଡ ମାତୃତ୍ବ ଫଟୋସୁଟ୍

ବିପାଶା ବସୁ ତାଙ୍କ ମାତୃତ୍ୱ ଫଟୋସୁଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏକ ଗୋଲ୍ଡେନ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଷାକରେ ବିପାଶାଙ୍କ ବେବି ବମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନଜର ଆସୁଛି । ଏହି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ବିପାଶା ଲେଖିଛନ୍ତି, 'Love yourself at all times Love the body you live in' ।

ବିପାଶାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ଦେଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ

ବିପାଶାଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ମାତୃତ୍ବ ଫଟୋସୁଟରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି । ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ-ବହୁତ ସୁନ୍ଦର । ଏଥି ସହିତ ବିପାଶାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଏହି ଫଟୋରେ ନାଲି ହୃଦୟ ଇମୋଜି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିପାଶାଙ୍କ ଏହି ଫଟୋସୁଟରେ ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ କଥା କହିଛନ୍ତି ।

ଶୀଘ୍ର ଦେବ ଖୁସି ଖବର ?

ଏକ ଫଟୋରେ ବିପାଶା ଭିକ୍ଟରୀ ସାଇନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ବୋଧହୁଏ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଖୁସି ଖବର ଦେବେ । ଏହାପୂର୍ବରୁ ବିପାଶା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ତଥା ଅଭିନେତା ଆୟାଜ ଖାନଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଥିଲେ, 'ବମ୍ପ ଟୁ ବମ୍ପ, ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, କାରଣ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍‌ ଶୀଘ୍ର ତୁମକୁ ସୁନ୍ଦର ପିଲା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବେ, ଆମ ପରିବାର ବଢୁଛି' ।

ବିବାହର 6ବର୍ଷ ପରେ ମାଆ ହେବେ ବିପାଶା

ବେବି ସାଓ୍ବାରରୁ ମଧ୍ୟ ବିପାଶା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ବିପାଶା ଏବଂ କରଣ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଗତ ମାସରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, 2016 ମସିହାରେ ବିପାଶା ଏବଂ କରଣ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ।