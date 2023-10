କଳା ପୋଷାକରେ ସାହିଦ କପୁରଙ୍କ ନୂଆ ଫଟୋ ଉପରେ ମୀରା ରାଜପୁତ ଏକ ଚମତ୍କାର କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି । କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସାହିଦ କପୁର ତାଙ୍କର ବହୁତ ହଟ୍‌ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ମ୍ୟାଚିଂ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସହିତ କଳା କୋଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ମ୍ୟାଚିଂ ବ୍ଲେଜର ଧରିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ସେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଫଟୋରେ ଗାଢ ରଙ୍ଗର ଚଷମା ପିନ୍ଧିଥିଲେ । ଫଟୋ ସେୟାର କରିବାବେଳେ ସାହିଦ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାଲା ସା’ କାଲା । ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି କେବଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଦିଓ୍ୱାନା ହୋଇନଥିଲେ, ବରଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୀରା ରାଜପୁତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲେ। ସେ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, "Can you not look this hot…" ଇଶାନ ଖଟ୍ଟର ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଫାୟାର ଇମୋଜି ଦେଇଛନ୍ତି । ମୀରା ରାଜପୁତ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ସାହିଦଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘‘ମୋର ଜୀବନରେ ଏହି ପୁଅ ଦରକାର ।’’