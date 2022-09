ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଇନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଥ୍ୟାଙ୍କ୍‌ ଗଡ୍‌' (Thank God)ର ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଶୁକ୍ରବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16)ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଏହି ଗୀତରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରା ଏବଂ ନୋରା ଫତେହିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜବରଦସ୍ତ ରୋମାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଗୀତ 'ମାନିକେ' (Manike) ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗାୟିକା ୟୋହାନିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ 'ମାନିକେ ମାଗେ ହିତେ'ର ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ।

ୟୋହାନି ଏହି ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗୀତରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏବଂ ନୋରା ଫତେହିଙ୍କ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଏହି ଗୀତରେ ଖୁବ୍‌ ଜବରଦସ୍ତ ରହିଛି । ଏହି ଗୀତରେ ନୋରା ଫତେହି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ଜଲଓ୍ବା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଗୀତରେ ନୋରା ବହୁତ ବୋଲ୍ଡ ଦେଖାଯାଉଥିବାବେଳେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍‌ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ଏହାର ଟିଜର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନିଜେ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଭିଡିଓ ସହିତ ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'In this game of life, will Ayan fall for Vasana/Lust ' ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଜୟ ଦେବଗନ୍ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର କୁମାର । ଇନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦିଲ, ଇସ୍କ, ଧମାଲ ଏବଂ ମସ୍ତି ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ପୂର୍ବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ରନୱେ 34 ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଫ୍ଲପ୍‌ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିଥିଲେ।

ବିବାଦରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର

ଫିଲ୍ମ 'ଥ୍ୟାଙ୍କ୍‌ ଗଡ୍‌' ହେଉଛି ଏକ କମେଡି ଡ୍ରାମା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ଅଜୟ ଦେବଗନ୍ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି ।