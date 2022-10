ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡର ଏଭରଗ୍ରୀନ୍‌ ବ୍ୟୁଟି ମଲାଇକା ଆରୋରା ଆଜି ତାଙ୍କର 49 ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରେମିକ ଅର୍ଜୁନ କପୁର ତାଙ୍କ ଲେଡି ଲଭ୍ ସହିତ ଏକ ମିରର୍‌ ସେଲଫି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି । ମଲାଇକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍‌ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକରେ ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ଫଟୋରେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।

ପ୍ରେମ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଅର୍ଜୁନ କପୁର

ଗତକାଲି ରାତିରେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ କ୍ୟାପସନ୍‌ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି , 'The Yin to my Yang ☯️ Happy Birthday Baby 🎂🥳😘🎉🎁🎈 Just be You, be happy, be mine..।' ଛୟାଁ ଛୟାଁ ଏବଂ ମୁନ୍ନି ବଦନାମ୍ ହୁଇ ପରି ଗୀତରେ ନିଜର ସିଜଲିଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୁଭ୍ସ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ମଲାଇକା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ କ୍ୟାପସନ୍ 'Only urs' ସହିତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏକ ରେଡ ହାର୍ଟ ଇମୋଜି ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

ବଲିଉଡର ଅନ୍ୟ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ମଲାଇକାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଷେକ କପୁର ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଲ୍ଲା', ସେହିପରି ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାରା ସୁତାରିଆ ଏକ ବ୍ଲାକ ହାର୍ଟ ଇମୋଜି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ୟଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମ କାଷ୍ଟିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶାନୁ ଶର୍ମା କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, "ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା @malaikaaroraofficial big love" ଏବଂ ଏକ ରେଡ ହାର୍ଟ ଇମୋଜି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ତାରକା ମଲାଇକାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି ।

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, 2019ରେ ମଲାଇକା ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଫିସିଆଲ୍ କରିଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି । ତେବେ ମଲାଇକାଙ୍କୁ ଆଜି 49 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୟସ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପାଇଁ ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଉଥିବାବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଜୁନ୍ ମାସରେ ତାଙ୍କର 37 ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ମଲାଇକା ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଖୁବ୍‌ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି ।