ଇନ୍‌ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍‌ରେ କରନ ଜୋହର କାଜଲ ଏବଂ ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡର ପ୍ରୋମୋ ସେୟାର କରି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'Kajol & Rani back on the Koffee couch & it’s nostalgia in the purest form ।' ଶୋ’ରେ କରନ ଜୋହରଙ୍କ ସହ ଉଭୟ ତାରକା ମଜା କରୁଥିବା ଏବଂ ଅନେକ ଖୁଲାସା କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀ ଶୋ'କୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ କରନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଜି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ । ଏହି ଏପିସୋଡରେ ସେ କରନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ । ସେହିପରି ଏହା ଉପରେ କାଜୋଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଏପିସୋଡ ମଜାଦାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ମୁଁ ଏହି ଏପିସୋଡକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବି । ଏହାପରେ ଉଭୟ ଶୋ’ରେ କରଣଙ୍କ ସହ ମଜା କରିଛନ୍ତି ।