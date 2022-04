ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ କ୍ୟୁଟ୍‌ କପଲ ରଣବୀର କପୁର-ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭକାମନା । କପୁର ପରିବାରରେ ଆଉ ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଛି । ବଲିଉଡ କ୍ୟୁଟ୍‌ ଗାର୍ଲ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଏବେ ମିସେସ୍‌ ରଣବୀର କପୁର ହୋଇଛନ୍ତି । ଏପ୍ରିଲ ୧୪ରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବଲିଉଡର କିଛି ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରଣବୀର କପୁର ଏବଂ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ପୁରା ହୋଇଛି । ସମସ୍ତେ ରଣବୀର-ଆଲିଆଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

କ୍ୟାଟ୍ରିନାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ

ଅଭିନନ୍ଦନ ତାଲିକାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ରଣବୀର-ଆଲିଆଙ୍କ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ଦୀପିକା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅୟାନ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଅୟାନ୍ ମୁଖାର୍ଜୀ ରଣବୀର-ଆଲିଆଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରର ଏକ ଗୀତର ଝଲକ ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ ।

ଅୟାନ୍ ମୁଖାର୍ଜୀ ଏହି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ରଣବୀର-ଆଲିଆଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହି ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ପାଇଛି । ଏଥିରେ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛି । ଅୟାନ୍ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପରେ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ୍ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍‌ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା । ଦୀପିକା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି- Wishing you both a lifetime of love, light and laughter…❤️।

ତେବେ କେବଳ ଦୀପିକା ନୁହେଁ, ପୂର୍ବତନ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ଇନଷ୍ଟାରେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାବେଳେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସୁଖ କାମନା କରିଥିଲେ । କ୍ୟାଟ୍ରିନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି- Congratulations to both of u ❤️❤️❤️All the love and happiness 🌟 । ଦୀପିକା ଏବଂ କ୍ୟାଟ୍ରିନାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବେ ସୋଲିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ