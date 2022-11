ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ ଆଜି (ନଭେମ୍ବର 22) ତାଙ୍କର 32 ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ (Kartik Aaryan Birthday) କରୁଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ରାତିରେ କାର୍ତ୍ତିକ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ପୁଅ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଏକ ବଡ ସରପ୍ରାଇଜ୍‌ ଦେଇଥିଲେ ।

କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ସରପ୍ରାଇଜ୍‌

ବର୍ଥ ଡେ' ବୟ କାର୍ତ୍ତିକ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପରିବାର ସହିତ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ କୋଠରୀକୁ ବେଲୁନ୍ ଦ୍ବାରା ସଜାଯାଇଛି । କାନ୍ଥରେ 'ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ କୋକି' ଲେଖାଥିବା ଏକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ସେ କେକ୍ କାଟୁଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ଡଗି କଟୋରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫଟୋରେ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ପୋଜ୍ ଦେଉଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରି କାର୍ତ୍ତିକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ତୁମର କୋକି ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜନ୍ମଦିନ ସରପ୍ରାଇଜ୍‌ ପାଇଁ ମମି-ପାପା, କଟୋରୀ ଏବଂ କିକିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ।

କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ ଜନ୍ମଦିନ

କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ୱିଶ୍‌

'ଲଭ୍ ଆଜ୍ କଲ୍' ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରିବା ମାତ୍ରେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଅଭିନେତ୍ରୀ କ୍ରିତି ସାନନ୍ ଏହି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, Happiesttt Birthday Buntoooo i have the best gift for u stay tuned! କ୍ରିତୀଙ୍କ ଏହି କମେଣ୍ଟ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ 'ଶେହଜାଦା'ର ନିର୍ମାତା ଅଭିନେତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଫିଲ୍ମର ଏକ ଅପଡେଟ୍, ପୋଷ୍ଟର କିମ୍ବା ସର୍ଟ ଟିଜର ରିଲିଜ୍ କରିପାରନ୍ତି । ରୋହିତ ଧାୱନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଲ୍ମରେ କ୍ରିତି ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍କ୍ରିନ ସ୍ପେସ୍ ସେୟାର କରୁଥିବା ନଜର ଆସିବେ । ତଥାପି, ନିର୍ମାତାଙ୍କଠାରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିଶ୍ଚିତକରଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହିତ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା, ମନୀଷ ମଲହୋତ୍ରା ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ୱାର୍କଫ୍ରଣ୍ଟ ୱାର୍କଫ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ତ, କାର୍ତ୍ତିକ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଆରା ଆଡଭାନୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସାଗା ଫିଲ୍ମ 'ସତ୍ୟପ୍ରେମ କି କଥା'ର ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି । ସମୀର ବିଦ୍ବାନ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 2023 ଜୁନ୍ 29 ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଏକତା କପୁରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମ 'ଫ୍ରେଡି'ରେ ଅଲାୟା ଏଫ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହା 2022 ଡିସେମ୍ବର 2ରୁ କେବଳ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଡିସ୍ନି + ହଟଷ୍ଟାରରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେବ । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୋହିତ ଧାୱନଙ୍କ 'ଶେହଜାଦା' ଅଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଅନୁରାଗ ବସୁଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି 'ଆଶିକୀ 3' ।