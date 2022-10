ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ କରୀନା କପୁର ରବିବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୈଫ ଅଲି ଖାନଙ୍କୁ ଦଶମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା (Kareena Kapoor 10th Wedding Anniversary) ଜଣାଇଛନ୍ତି। କରୀନା କପୁର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦୁଇଟି ଥ୍ରୋବ୍ୟାକ୍ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'Me and you, you and me, to eternity we go. Happy 10 Handsome Man ।' ଉଭୟ ଫଟୋରେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ।

ସୈଫ ଅଲି ଖାନ ଏବଂ କରୀନା କପୁରଙ୍କ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ହାର୍ଟ ଏବଂ ପାୟାର ଇମୋଜି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । କରିସ୍ମା କପୁର ଲେଖିଛନ୍ତି, 'କପଲ ଗୋଲ ଫରଏଭର୍‌' ମଲାଇକା ଆରୋରା ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ହାପି ଆନିଭର୍ସରୀ ମାଇ ଲଭ୍‌, ଫେବରେଟ୍‌ ବଲିଉଡ କପଲ୍‌ ।'

କରୀନା କପୁର ଏବଂ ସୈଫ ଅଲି ଖାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ LOC କାର୍ଗିଲରେ ଏକାଠି କାମ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଓମକାରାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ​​। 2008 ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟସନ୍‌ ସେଟରେ ଦୁହେଁ ପ୍ରେମରେ ପଡିଥିଲେ। 16 ଅକ୍ଟୋବର 2012 ରେ ଉଭୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। 2016 ରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁଅ ତୈମୁର ଏବଂ 2021 ରେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଜେହ ହୋଇଥିଲେ ।

ସୈଫ ଅଲି ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିବାହ

ସୈଫ ଅଲି ଖାନ ପୂର୍ବରୁ ସାରା ଅଲି ଖାନ ଏବଂ ଇବ୍ରାହିମ ଅଲି ଖାନଙ୍କ ମା' ଅମୃତା ସିଂଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କରୀନା କପୁର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଜୟ ଘୋଷଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବେ । ଆଦିପୁରୁଷ ଫିଲ୍ମରେ ସୈଫ ଅଲି ଖାନ ନଜର ଆସିବେ । କରୀନା କପୁର ଜଣେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ । ସେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡିକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ । ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରନ୍ତି । ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆହୁରି ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।