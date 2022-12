ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡର ପଙ୍ଗା କୁଇନ୍‌ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତ, ଯିଏ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାନ୍ତି । ସେ ନିଜ ବୟାନକୁ ଏପରି ଭାବରେ ରଖନ୍ତି ଯେ ନାଁ ନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଦିଅନ୍ତି । ବୁଧବାର (ଡିସେମ୍ବର ୧୪) ଦିଲ୍ଲୀ ଦ୍ବାରକାରେ ହୋଇଥିବା ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ କଙ୍ଗନା ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ରଙ୍ଗୋଲି ଚନ୍ଦେଲ ସହ ଘଟିଥିବା ସମାନ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇ ଭାବବିହ୍ବଳ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି କଙ୍ଗନା । ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଲମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ପୁଣି ଡରିଲେ କଙ୍ଗନା । କଙ୍ଗନା ନିଜ ଇନ୍‌ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ ଲମ୍ବା ଚଉଡା ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କମ୍‌ ବୟସ ହୋଇଥିଲା, ସେସମୟରେ ଭଉଣୀ ରଙ୍ଗୋଲି ଚନ୍ଦେଲଙ୍କ ଉପରେ ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା । କିଛି ରୋମିଓ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଉପରେ ଏସିଡ୍ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ରଙ୍ଗୋଲିଙ୍କୁ ୫୨ ଥର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ।’

କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଆମର ପୁରା ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିପଡିଥିଲା । ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା । ମୁଁ ଏସବୁରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ବନ୍ଦ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ଏହି ଅପରାଧ ବିରୋଧରେ ସରକାର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆମକୁ ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବହୁତ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଯଦିଓ ଆଜି ରଙ୍ଗୋଲି ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ବିବାହିତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ । ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ । ରଙ୍ଗୋଲିଙ୍କ ମୁହଁର ଅଧା ଜଳି ଯାଇଥିଲା । ରଙ୍ଗୋଲିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ୫ ବର୍ଷର ପୁଅଟିଏ ରହିଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏସିଡ୍ ମାଡ ମାମଲା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି । ଦ୍ବାରକା ଜିଲ୍ଲାର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଚୌକରେ ଜଣେ 17 ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 3ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ (three accused arrested in connection of acid attack on a school girl ) କରିଛି । ତେବେ ଏହି ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି ।