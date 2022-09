ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡର ମୋଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍‌ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହ୍ରିତିକ ରୋଶନ ନାଁ ସାମିଲ ରହିଛି । ଅଭିନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସୁପର ଆକ୍ସନ୍ ଅପକମିଂ ଫିଲ୍ମ 'ବିକ୍ରମ ବେଦା' ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା ଫିଲ୍ମର ପ୍ରମୋସନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସମେତ ରୁମର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବା ଆଜାଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍‌ ଲୁକ୍‌ ଦେଖି କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦିନକୁ ଦିନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର ହୋଇଥିବା ଫଟୋରେ ହ୍ରିତିକ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍‌ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଫଟୋରେ ସେ ଧଳା ସାର୍ଟରେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ପୋଜ୍ ଦେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସେ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାପସ୍‌ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ 'I was in a sunshine state of mind, but @avigowariker decided to shoot me grey 😎'। ଏହି ଫଟୋରେ ରୁମର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବା ଆଜାଦ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତିି। ଫଟୋ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ସବା ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ତୁମେ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ, ଓକେ ବାୟ' । ଏଥି ସହିତ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଫାୟାର ଇମୋଜି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, 'ବିକ୍ରମ ବେଦା' 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଫିଲ୍ମରେ ହ୍ରିତିକ ରୋଶନ ଏବଂ ସୈଫ ଅଲି ଖାନଙ୍କ ଲୁକ୍ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି । 2017ରେ ଏହି ନାମରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ସୁପରହିଟ୍ ସାଉଥ୍‌ ଫିଲ୍ମର ରିମେକ୍ । ଦକ୍ଷିଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆର ମାଧବନଙ୍କ ସହ ବିଜୟ ସେଥୁପତି ଅଭିନୟ କରଥିଲେ, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ।

ଅଭିନେତା ହ୍ରିତିକଙ୍କ କାମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 'ଓ୍ବାର' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଲ୍ମ 'ଫାଇଟର୍'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ତାଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ ।