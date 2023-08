ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ଦୀପିକାଙ୍କ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଅନ୍ଦାଜ ପ୍ରାୟତଃ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରେ ଭାଇରାଲ ହୁଏ । ପୁଣି ଥରେ ଦୀପିକା ନିଜ ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଇଲ ସହିତ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । ଦୀପିକାଙ୍କ ଏହି ବୋଲ୍ଡ ଅବତାରର ଯାଦୁ କେବଳ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଅଭିନେତ୍ରୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନିଜର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କଳା ଏବଂ ଧଳା ବିକିନିରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଦୀପିକାଙ୍କ ଏହି ବୋଲ୍ଡ ଫଟୋ ଦେଖି ରଣଭୀର ସିଂ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଫଟୋରେ ଏକ ମଜାଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ ବିକିନି ଅବତାର

ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ବିକିନି ପିନ୍ଧି ନିଜର ଏକ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତ୍ରୀ ଫଟୋର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଥିଲେ, Once upon a time…Not so long ago । ଦୀପିକାଙ୍କ ଏହି ଫଟୋରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି । ସବୁଠୁ ଖାସ୍‌ କଥା ହେଉଛି ପତ୍ନୀ ଦୀପିକାଙ୍କ ଫଟୋରେ ସ୍ବାମୀ ରଣଭୀର ସିଂ ମଧ୍ୟ ଏକ ମଜାଳିଆ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ

ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଟୋରେ ରଣଭୀର ସିଂ କମେଣ୍ଚ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ଦୀପିକାଙ୍କ ଦେଶୀ ଅବତାର ହେଉ କିମ୍ବା ବୋଲ୍ଡ ଅବତାର । ଏଥର ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ରଣଭୀର ସିଂ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଏହା ଏକ ଭଲ ଚେତାବନୀ।' ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବିପାଶା ବସୁ, ମନୀଷ ମଲହୋତ୍ରା, ଶିବାନୀ ଦାଣ୍ଡେକର, ଭୁମି ପେଡ୍ନେକରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରେଟ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ ଫଟୋରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଦୀପିକା ସ୍ୱାମୀ ରଣଭୀରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ରକି ଔର ରାନୀ କି ପ୍ରେମ କାହାନୀ' ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜୁମ୍ମା ଗୀତରେ ଏକ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି‌ଛନ୍ତି । ରଣଭୀର ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ମଜାଦାର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଦୀପିକାଙ୍କ 'ଝୁମକା' ହୁକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ରଣଭୀର ସିଂ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି -"ତାଙ୍କୁ ଏହା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ।"

ଦୀପିକା ୱାର୍କଫ୍ରଣ୍ଟ

ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କୁ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସହ ପଠାନ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଫିଲ୍ମ ପଠାନରେ ଏକ ଗୀତ ପାଇଁ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା ।