ଓ୍ବାଶିଂଟନ: 'ମର୍ଡର, ସି ରୋଟ୍‌' (Murder She Wrote) ରେ ଲେଖକ-ଗୁପ୍ତଚର ଭାବରେ ଘରେ ଘରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ଆଞ୍ଜେଲା ଲାନ୍ସବରୀ (Angela Lansbury)ଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 96 ବର୍ଷ ବୟସ (Angela Lansbury Died At The Age Of 96) ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଆମେରିକାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଡେମ ଆଞ୍ଜେଲା ଲାନ୍ସବରୀ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଆଞ୍ଜେଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲସ୍‌ ଏଞ୍ଜେଲସରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ବ୍ରିଟିଶରେ ଜନ୍ମିତ ଆଞ୍ଜେଲା ଗତ 60 ବର୍ଷ ଧରି ମନୋରଞ୍ଜନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲେ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନରେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।

ପାଞ୍ଚଟି ଟନି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି ଆଞ୍ଜେଲା

96 ବର୍ଷୀୟା ଆଞ୍ଜେଲା କେବଳ ଟେଲିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇନଥିଲେ, ବରଂ ସେ ଜଣେ ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଟିଭି ଏବଂ ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପାଞ୍ଚଥର ଟନି ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି । ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ତିନି ସନ୍ତାନ ଆନ୍ଥୋନି, ଡିଏଡ୍ରେ ଏବଂ ଡେଭିଡଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ତିନି ନାତି ପିଟର, କ୍ୟାଥରିନ୍ ଏବଂ ଇଆନ୍ ଅଛନ୍ତି । ଏହାବ୍ୟତୀତ, ଆଞ୍ଜେଲାଙ୍କର ତିନି ନାତି ନାତୁଣୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ମାତା ଏଡଗର ଲାନ୍ସବରୀ ତାଙ୍କ ଭାଇ । ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଆଞ୍ଜେଲାଙ୍କୁ କେବଳ ଟନି ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ବରଂ 2009 ରେ ତାଙ୍କୁ 'ବ୍ଲିଥ୍ ସ୍ପିରିଟ୍'ରେ ଅଭିନୟ କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।

ଆଞ୍ଜେଲାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର

ଆଞ୍ଜେଲା ଲାନ୍ସବରୀଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସ୍ୱାମୀ ପିଟର ଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ । ଏହା ପରେ ପରିବାର ଏବଂ ଘନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମାରୋହ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ । ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଞ୍ଜେଲା ବ୍ଲୁ ହୱାଇରେ (1961) ଏଲଭିସ୍ ପ୍ରେସଲିଙ୍କ ମାତା ଭାବରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହେନେରୀ ଓରିଏଣ୍ଟ, ବେଡକୋବ୍ସ ଏବଂ ବ୍ରୁମସ୍ଟିକ୍ସ ଆନିମେଟେଡ୍ ବିୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ଦ ବିଷ୍ଟରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।