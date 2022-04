ମନାଲି: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୂମି ପେଡନେକର ଏବଂ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅର୍ଜୁନ କପୁର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମନାଲିରେ 'ଦ ଲେଡି କିଲର' (THE LADY KILLER)ର ସୁଟିଂ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଅଭିନେତା ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଷ୍ଟୋରୀ ସେୟାର କରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ।

ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୂମି ପେଡନେକର ମନାଲିରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ମନାଲିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏହା ଆମର ଘର (Home for next few days) । ଏଥି ସହିତ ଅଭିନେତା ଅର୍ଜୁନ କପୁର (Arjun Kapoor reached Manali) ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆପରେ '# ଲେଡି କିଲର' । ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନମ୍ବର 18 ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ( #the lady killer. A new start film number 18... here we go!!!) । ଏହା ଲେଖି ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅର୍ଜୁନ କପୁର ଏବଂ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୂମି ପେଡନେକରଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ଦ ଲେଡି କିଲର'ର ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅର୍ଜୁନ କପୁରଙ୍କ ସହ ଭୂମି ପେଡନେକର ନଜର ଆସିବେ। ଭୂମି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିବେ ।

ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସସପେନ୍ସ ଡ୍ରାମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିର୍ମାତାମାନେ ଏକ ଛୋଟ ସହରର ଖେଳାଳୀଙ୍କ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ । ଟୁଇଷ୍ଟ ଏବଂ ସସପେନ୍ସ ଡ୍ରାମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ 'ଲେଡି କିଲର' ଏକ ବିରାଟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଏହି ଥ୍ରୀଲର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ଅଜୟ ବହଲ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଭୂଷଣ କୁମାର, କୃଷ୍ଣ କୁମାର ଏବଂ ଶୌଲେଶ ଆର ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଅଜୟ ବହଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲିଉଡରେ 'ସେକ୍ସନ୍ 375' ଏବଂ 'ବିଏ ପାସ୍' ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି।