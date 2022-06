ମୁମ୍ବାଇ: 'ଦ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ' (The Kashmir Files)ର ବିରାଟ ସଫଳତା ପରେ ଅନୁପମ ଖେର ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର 525 ତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ (Anupam Kher Announced The Title Of His 525th Film) କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁପମ ଖେର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଅହିରଙ୍କ ସହ କ୍ଲାପବୋର୍ଡର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ The Signature ଲେଖା ହୋଇଛି ।

ଏହି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଅନୁପମ ଖେର ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଆପଣ ସମସ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମିଳୁଥିବା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୋର 525ତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟାଇଟଲ୍ ସ୍ଥିର କରିଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମକୁ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି।'

ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଅହିରେ (Gajendra Ahire) । ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଅଭିନେତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଅନୁପମ ଖେର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର 525ତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାମ କ’ଣ ହେବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରାମର୍ଶ ମାଗିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ 'ଆମକୁ ଟାଇଟଲ୍ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ନିର୍ମାତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ମୋର ପାଖରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟାଇଟଲ୍ ଅଛି । ତେଣୁ ଭାବିଲୁ କାହିଁକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନନେବୁ । କେସି ବୋକାଡିଆ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକର କାହାଣୀ ଅଟେ ।

