ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡର ଚୁଲବୁଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ କାଜଲ ଆଜି ତାଙ୍କର 48 ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । 1974 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା କାଜଲ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଯିଏ ଏହି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଅନେକ ହିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଜଣେ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ମା' ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । କାଜଲ ଏବଂ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଯୋଡି ବଲିଉଡରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ । ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଅଜୟ ଦେବଗନ୍ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ଅଜୟ ଦେବଗନ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରାତି 12ଟା ସମୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କାଜଲଙ୍କ ଫଟୋରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଭିଡିଓର ଆରମ୍ଭ ଏକ ଫୋନ୍ କଲରୁ ହୋଇଛି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ମୋବାଇଲକୁ କାଜଲଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ତାପରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହି ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଥାଇ ହାଇ ସ୍ଲିଟ୍ ପୋଷାକରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ।

ଅଜୟ ଦେବଗନ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାପସନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'When she calls, I never fail to pick up। ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରିୟ କାଜଲ। ' ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଅନେକ ଲୋକ କାଜଲଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବାବେଳେ କିଛି ଲୋକ କାଜଲଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭକାମନା।' ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ମାଡମ୍‌'।

କାଜଲଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରକୁ ଦେଖିଲେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା । କାଜଲଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା 'ବେଖୁଦି', ଯାହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲା । ସେ ସମୟରେ କାଜଲଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଲାଇନ୍‌ ଲାଗିଥିଲା । କାଜଲ 'ବାଜିଗର', 'କଭି ଖୁସୀ କଭି ଗମ୍‌', 'ଦିଲ ୱାଲେ ଦୁଲହନିଆ ଲେ ଜାୟେଙ୍ଗେ', 'ଫନ୍ନା, 'ପ୍ୟାର କିୟା ତୋ ଡରନା କ୍ୟା' ଭଳି ଅନେକ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ