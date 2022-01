ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଗାମୀ ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ (Panchayat elections in Odisha) ପାଇଁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ(Election Commission) । ନିର୍ବାଚନର ଆୟୋଜନ, ପ୍ରସ୍ତୁତି, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇ ଜାନୁୟାରୀ 10 ରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଲେ କମିଶନ (call for an all-party meeting on January 10) ।

Panchayat Election: ଆସନ୍ତା 10ରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଲେ EC

ଏ ନେଇ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଭାପତି/ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସଚିବ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ । ସବୁ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ତ୍ରୀସ୍ତରିୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ।

ବର୍ତ୍ତମାନର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୦୨୨ ମାର୍ଚ୍ଚମାସ ଦ୍ବିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ । ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୫ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅବାଧ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଚାରବିମର୍ଷ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର । ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡିକ ସହିତ ଏନେଇ ଏକ ବୈଠକ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି । ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସଦନ ସଭାଗୃହରେ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11.30 ରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।

ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରାଧିକୃତ ପ୍ରତିନିଧି ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସଚିବ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ କରିବାପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାଧିକୃତ ପ୍ରତିନିଧି ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଧିକରଣ ପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।

ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଭବନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ, ଇଟିଭି ଭାରତ