ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ତମ୍ଭକାର ତଥା କଥାକାର ସାହିତ୍ୟିକ, ଗାଳ୍ପିକ, ଔପନ୍ୟାସିକ, ଗୌରହରି ଦାସ ପାଇବେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସମ୍ମାନଜନକ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର (Sarala Puraskar to Gourahari Das)। ତାଙ୍କର ରଚିତ ‘ବାଘ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ’ ଗଳ୍ପ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୪୩ତମ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଛନ୍ତି । ଇମ୍ଫା ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ‘ବାଘ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ’ ଗଳ୍ପ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବେ ଗୌରହରି ଦାସ (renowned writer gourahari das to get sarala puraskar) ।

ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ତାରିଖରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ଗୌରହରି ଦାସଙ୍କୁ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଉତ୍ତରୀୟ, ସମ୍ମାନପତ୍ର ଓ ଫଳକ, ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ରାଶି ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହି କ୍ରମରେ ଇଲା-ବଂଶୀଧର ପଣ୍ଡା କଳା ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଚିତ୍ରକର ପ୍ରଫୁଲ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁତ ଘନଶ୍ୟାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ । ଉଭୟଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ବାବଦରେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର ଓ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ବିଶିଷ୍ଟ କଥାକାର ଗୌରହରି ଦାସ ପାଇବେ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର

କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ଯୋଗୁଁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌ଙ୍କୁ ଏକଲବ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ୧୯୮୦ ମସିହାରୁ ଇମ୍ଫା ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି । ଶିଳ୍ପପତି ବଂଶୀଧର ପଣ୍ଡା ଏହି ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଗୌରହରି ଦାସ । ଅନେକ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରି ଗୌରହରି ଦାସ ଲୋକାଦୃତ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି ଗୌରହରି ଦାସ । ଛେଳି ଚରାଇବାର ଦିନ, ସେହିସବୁ ପିଲାଦିନ, ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ପ୍ରମୁଖ ଗଳ୍ପକୁ ସେ ଅନୁବାଦ କି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଏହାଛଡ଼ା ସେ ଅନେକ ଉପନ୍ୟାସ ନାଟକ, କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ।