ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅବପାତ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଗୋପାଳପୁରରୁ ୪୭୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଓ ପାରାଦୀପରୁ ୫୮୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି (Cyclone Jawad currently centered 470 km from Gopalpur and 580 km from Paradip) । ଘଣ୍ଟାକୁ ୨୨ କି.ମି ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି । ବାତ୍ୟା ଆସନ୍ତାକାଲି (ଶନିବାର) ସକାଳ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରି-କାର୍ଭିଂ କରିବ (Will re-curve and approach near Puri coast tomorrow noon) । ୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପାଖାପାଖି ସ୍ଥଲଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ।

ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଛୁଇଁବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି । ଯଦି ଛୁଇଁବ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହି ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାଲିଯିବ । ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲେ କି ନଛୁଇଁଲେ ୮୦-୯୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ (Wind speed to be around 80-95 kmph as it nears coast )।

ଆଜିଠୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । ୫ ତାରିଖ ରାତି ୧୧ ବେଳକୁ ୬୦-୬୫ ପବନର ବେଗ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ।

୨୨ ହଜାର ବୋଟ କୂଳକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି । ମତ୍ସ୍ୟସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଚିଲିକା ସାଗର ଭିତରେ ମାଛ ଧରା ବନ୍ଦ କରିଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ରହିଛି । ଆନ୍ଧ୍ରର କିଛି ବୋଟ ଯାଇ ନ ପାରି ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟରେ ରହିଛି ।

ଯଦି ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କିଛି ବୋଟ ଆସିଲେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ସହ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ମୋଟ ୨୬୬ ଟିମ ରୁ ୨୪୭ ମୁତୟନ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ୧୯ ଟି ରିଜର୍ଭ ରହିଛି । ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ୫ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଗତିକରିବାକୁ ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରନ କରାଯିବ ।

ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସଚିବ ସମୀକ୍ଷା କରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି । ପାନୀୟଜଳ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫିଲ କରି ରଖିବେ । ସହରାଞ୍ଚଳର ଜଳମଗ୍ନ ଦୂର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ଏସଆରସିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

administration is ready to deal with Jawad: ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ

ଜିରୋ କଜୁଆଲିଟି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ରହିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଏସଆରସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ଚାଲିବ । ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ରହିବେ । କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ରବିବାର ଛୁଟି ଥିବାରୁ ଅନ୍ୟଦିନ ବିଚାର କରାଯିବ ।





ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ, ଇଟିଭି ଭାରତ