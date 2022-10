ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ (Odisha State Commission for Protection of Child Rights)ର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମନ୍ଦାକିନୀ କରଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି (oscpcr president new chairmen) । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ବରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦାକିନୀ କର ଯୁବ ବିଜେଡିର ଉପସଭାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦାକିନୀ କର ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗର ସଦସ୍ୟା ରହି ଆସିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଓ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି । ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗରେ ଏବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୭ଜଣ ସଦସ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଜଣେ ମହିଳା OAS ଅଧିକାରୀ ଏବେ କମିଶନଙ୍କ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।

ତେବେ ଆୟୋଗରେ ଚିନ୍ତା ଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି, ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଗ ମାତ୍ର ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ମାମଲାର ସମାଧାନ କରି ପାରିଛି । ବାକିଥିବା ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ମାମଲାରେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦାକିନୀ କର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ତାହାରି ଉପରେ ରହିବ ନଜର ।