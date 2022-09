ଭୁବନେଶ୍ବର: ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ନେତାଙ୍କ ଭରସାରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି । ଏହାକୁ ନେଇ ଘନଘନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି କ୍ରମରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିବେ । ତେବେ ଏହାଦ୍ବାରା ବିଜେପିକୁ କୌଣସି ଲାଭ ହେବନି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦାମୋଦର ରାଉତ (BJP not going to do well in 2024 election) ।

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଦ୍ବାରା ବିଜେପିକୁ ଲାଭ ହେବନି କହିଲେ ଦାମ

୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦାମୋଦର ରାଉତ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାଏ ବାଙ୍କୀ ଗସ୍ତ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀପଦରେ ରହି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଭତ୍ସନ୍ନା କରିବା ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ । ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସାର୍ଭୋଭୌମତ୍ୟ ଅଛି । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯେତେ ରାଜ୍ୟକୁ ଗସ୍ତ କରିବେ ବିଜେପିର ସେତେ କ୍ଷତି ହେବ । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଟିକସ ଅର୍ଥରେ ଗସ୍ତ କରି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି । ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକେ ବିଜେପିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କରିବେ l ବିଜେଡି ଅଧିକ ସାଂସଦ ସିଟ୍‌ ଜିତିବ l"

ବିଜେପି ୨୦୨୪ରେ ୨୧ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ୧୬ ଆସନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି । ତେବେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦାମ । ଏହାପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ଆଶା କରି ବିଫଳ ହୋଇଛି । ୨୦୨୪ରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ହେବ । 2014ରେ ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଚାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ଗୋଟିଏ ସାଂସଦ ଆସନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ।