ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀର BMC ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କର୍କଟ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ସେବା । ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ମହାନଗର ନିଗମ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ କର୍କଟ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହର ମଙ୍ଗଳବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ମିଳିବ ଏହି ସେବା । ବିଏମସି ଓ HCG ପଣ୍ଡା କେନସର ହସ୍ପିଟାଲ ମିଳିତ ସହାୟତାରେ ଏହି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ବିଧାୟକ ଶୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ, ବିଏମସି କମିଶନର ବିଜୟ ଅମୃତା କୁଲାଙ୍ଗେ ଓ ପଣ୍ଡା କ୍ୟାନସର ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର କୃପାସିନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ନିଦାନ, ଚିକିତ୍ସା ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଏହି ସେବା ବେଶ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଆଉ ଏକ କ୍ୟାନସର ହସ୍ପିଟାଲ ( There will be another cancer hospital in Bhubaneswar) । ଏହା ୨୦୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ କରାଯିବ । ଏନେଇ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ୍ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ନାଇଜର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏହି କ୍ୟାନସର ହସ୍ପିଟାଲ ।ନାଇଜର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ । ଏହାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ୪୦ ଏକର ଜମି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।

ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କ୍ୟାନସର ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ୨୦୦ ଶଯ୍ୟା । ଏନେଇ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ MOU ସାଇନ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କ୍ୟାନସର ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ସହିତ ଶୁବଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।

ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ୬୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ୟାନସର ହସ୍ପିଟାଲ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଆଗାମୀ ୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି କ୍ୟାନସର ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ‘ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର’ ଖୋଲାଯାଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର