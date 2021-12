ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରୁ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ (Food Corporation of India) ଉଷୁନା ଚାଉଳ (Parboiled Rice) କିଣିବା ଜାରି ରଖୁ । ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟ କଲ୍ଯାଣ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋଏଲଙ୍କୁ (Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Piyush Goyal) ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଂସଦ (BJD MP) ।

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଏଫସିଆଇ ଚାଉଳ କିଣିବା ଲାଗି ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ । 24 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍‌ ବଳକା ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଏଫସିଆ ନ କିଣିଲେ 10 ଲକ୍ଷ କୃଷକ କ୍ଷତି ସହିବେ ବୋଲି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଦାବି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଚାର କରିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବିଜେଡି କହିଛି ।

ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଉଠାଇବା ଜାରୀ ରଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି କଲା ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳ

ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁ ଏଫସିଆଇ । ଆଜି ଏନେଇ ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳ (BJD Parliamentary party) କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋଏଲଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଏହି ମର୍ମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଦଳ । ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ ସ୍ମାରକ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ, 2021/22 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ 52 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ ଚାଉଳ ଅମଳ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବାବଦରେ 20 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଉଷୁନା ଓ 4 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ହେବ । ଏହା ବାଦ ଆଉ 24 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଉଷୁନା ବଳକା ହୁଏ ।

ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଉଠାଇବା ଜାରୀ ରଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି କଲା ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳ

ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସଂଗ୍ରହ ନକରନ୍ତି, ତେବେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପରିବାର ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରାନଯିବା ନେଇ ଡିଏଫ୍‌ପିଡି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଆଦେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଦାବି କରିଛି । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଲାଗି ଏଫ୍‌ସିଆଇକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଦାବି କରିଛି । ଏହା ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ବୋଲି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଦାବି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଚାର କରିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବିଜେଡି କହିଛି ।

ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଭବାନୀଶଙ୍କର ଦାସ, ଇଟିଭି ଭାରତ