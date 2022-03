ଭୁବେନଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିନିଯୋଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଜେଟ ପରିଚାଳନା ସହ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଓଡିଶା ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ । ସଠିକ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ଜାତୀୟ ହାର ଠାରୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି । ଗତ 25 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଷୋଡଶ ବିଧାନସଭା ନବମ ଅଧିବେଶନର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଆଜି ଥିଲା ତୃତୀୟ ଦିବସ । 25 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି ।

ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି । ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ହାରାହାରି 6.5 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, (Over the last 10 years, Odisha has grown at an average rate of 6.5% against national average of 5.3%. During 2020-21 fiscal due to slow down) ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଥିଲା 5.3 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2020-21 ରେ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ବର ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ 2020-21 ରେ ରାଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 101 ପ୍ରତିଶତରେ ପହଁଚିଛି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଆଗୁଆ ସତର୍କତା ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଟିକାକରଣ ଯୋଗୁଁ କୋଭିଡ ମୁକାବିଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ବୈପ୍ଲବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ବିଜୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟର 96 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାର ପରିବାରର 3 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି । (96.5 lakh families have been issued BSKY smart cards covering a population of 3.5 Crore ) ଷ୍ଟାଟ ଅପ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଓଡିଶା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 2018 ଓ 2019 ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ମଧ୍ୟମ ଓ ଅଣୁ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇଦେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଏହାସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କୋଭିଡ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧିହାର ଥିଲା 8.8 ପ୍ରତିଶତ । ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଆଇନକୁ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଲାଗୁ କରିବାରେ ଓଡିଶା ଦେଶର ଏକମାତ୍ର ଓ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ । ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପରିଚଳନାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶା ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଆଣିଛନ୍ତି । ମହାମାରୀ ପରିଚଳନାରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଓଡିଶା ସାରା ଦେଶରେ ଉଦାହାରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଯାହା ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି । (The Government is providing complete budget information in user-friendly formats in the website of the Finance Department as well as the dedicated Odisha Budget)

ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଓଡିଶା ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକାରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି । ମହାମାରୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 4.4 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ହୋଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ରହିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ଖଟାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡିଶାର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 2024 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ପାଇପ ଯୋଗେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ । ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 50 ହଜାର 263 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ ଓ ପାର୍ବତୀଗିରି ମେଗା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଚାଷୀ ଓ ଚାଷର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବଜାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମିଶନରେ ଓଡିଶା ଦେଶର ବୃହତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟର ଗରୀବ ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର । ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଘର ମରାମତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଏକାଧିକ ଯୋଜନା ସହ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି । ଫଳରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟର ୭୦ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 5T କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ରୂପାନ୍ତରୀତ ଜାରି ରହିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ, ଇଟିଭି ଭାରତ