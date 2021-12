ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏଣିକି ଅଫ ଲାଇନ ମୋଡ଼ରେ ହେବ UG ଓ PG ର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା (All UG & PG level examinations ) । ପୂର୍ବରୁ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ଅନ ଲାଇନରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର (All UG & PG level examinations (Annual/Semester) in Universities and colleges will be held in offline mode ) ।

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତ U.G. ଏବଂ P.G. ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା (ବାର୍ଷିକ/ସେମିଷ୍ଟାର) ଉପଯୁକ୍ତ କୋଭିଡ-19 ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁପାଳନ କରି ଅଫଲାଇନ ମୋଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ (exams will be held in offline mode observing appropriate COVID19 prevention protocols) ।

ଏନେଇ ସମସ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆସରିଛି ।

ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ, ଇଟିଭି ଭାରତ