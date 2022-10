ବାଲେଶ୍ବର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ(Vigilance raid in Executive Engineer House ) । ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ(Executive Engineer of Minor Irrigation Department of Balasore) ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ରେଡ୍‌ । ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ଅଧିକାରୀ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଆଜି ଭୋର ୩ଟା୩୦ ମିନିଟ୍‌ ସମୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗରେ ଛାପା ମାରି ମହେଶ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ।

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ

ବାଲେଶ୍ଵର ସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଚଢାଉ କରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ବେଳେ, ଏକକାଳୀନ ୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି । ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଶାଖାପାଟଣା ଫ୍ଲାଟ୍ , ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦରପଦା ଫ୍ଲାଟ୍, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କସ୍ତୁରୀ ନଗର ସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ବାସଭବନରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି ।

ବାଲେଶ୍ଵରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ରହୁଥିବା ବିଭାଗୀୟ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରାତି ୩ଟା ୩୦ରୁ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ୩ ଡିଏସପି, ୧୨ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସହ ମୋଟ ୨୨ଜଣ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଥିବାବେଳେ କେତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହୋଇଛି ସେନେଇ କିଛି ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ । ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।