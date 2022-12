ଓ୍ବାଶିଂଟନ: ୪୪ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ଟ୍ବିଟର କିଣିବା ପର ଠାରୁ ଟେସଲା ସିଇଓ ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି । ଯାହାଫଳରେ ମସ୍କ ଏବେ ଧନୀ ତାଲିକାରେ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି( Elon Musk Is Now The World's Second Richest Man) । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇଛି ଯେ, ଦିନକୁ ଦିନ ମସ୍କଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଟ୍ୱିଟର ସିଇଓ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ମାଇକ୍ରୋବ୍ଲଗିଂ ୱେବସାଇଟରେ ଏକ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ମସ୍କ ଟ୍ବିଟ କରି ପଚାରିଛନ୍ତି," 'ଟ୍ବିଟର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ୍‌ ?(Should I step down as head of Twitter asks Musk on Twitter) ମୁଁ ଏହି ସର୍ଭେର ଫଳାଫଳ ଅନୁସରଣ କରିବି।"

ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ବିଟରେ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରମୁଖ ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମତଦାନ କରାଯିବ । ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ଏମିତି ଆଉ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ହେବ ନାହିଁ ।"

ଅନ୍ୟପଟେ ତୃତୀୟ ଟ୍ବିଟରେ ମସ୍କ କହିଛନ୍ତି," ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ସେଥିପ୍ରତି ଧାନ ଦିଅ । କାରଣ ଆପଣ ତାହା ପାଇପାରିବେ ।"

ତେବେ ରବିବାର ଦିନ ଟ୍ୱିଟର ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସମେତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସସପେଣ୍ଡ କରିବ ।

ଏନେଇ ଟ୍ବିଟର ସପୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ବିଟ ଯୋଗେ କୁହାଯାଇଛି, " ଆମେ ଜାଣୁଛି ଯେ ଆମର ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତା ଅନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସକ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି । ତଥାପି ଆମେ ଟ୍ବିଟରରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବୁ ନାହିଁ ।’’

ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ କୌଣସି ବିଷୟ ବସ୍ତୁର କ୍ରସ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଟ୍ବିଟର ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ କୁହାଯାଇଛି । ଫେସବୁକ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭଳି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲିଙ୍କ୍ କିମ୍ବା ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତା ନାମ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହି ନୀତିର ଉଲ୍ଲଘଂନ ନୁହେଁ । ଟ୍ବିଟରର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜାତିସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ଆଣ୍ଟିନିଓ ଗୁଟେରସ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ । ଏହା ଦ୍ବାରା ପ୍ରେସ ଫ୍ରିଡମକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ ୧୫ ତାରିଖରେ ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲେଖିବାରୁ ଏକାଧିକ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଟ୍ବିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ସସପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ମସ୍କ । ତେବେ ଟ୍ବିଟର ତରଫରୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପୁନଃ ସଂସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି ।