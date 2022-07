ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଧାରଣତଃ ଦୂରଯାତ୍ରା ଅବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଥାଉ । କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଯାତ୍ରା ଅଟେ, ଯାହାକୁ କିଛି ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା କିଛି ମାସ ଯାଏଁ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ତଥା ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି କି ? ଯଦି ନା, ତାହାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଋଣ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଏକ ମଜୁବତ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଜରୁରୀ, ଯାହାକି ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ । ବେଳେବେଳେ କେତେ ବି ଯତ୍ନବାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଜନାଗୁଡିକ ବାଟବଣା ହୋଇଥାଏ ।

ଆମେ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଧାରଣା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ବାସ୍ତବିକତାର ସାମାନ୍ୟ ନିକଟତର ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅନୁମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଦାପି ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ । ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ? ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ? କେତେ ଟଙ୍କା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ ? ଏହା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ବ ରଖିଥାଏ । ବାସ୍ତବିକତା ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଯୋଜନା ସହ ଆଗକୁ ବଢିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ । ଉଦାହରଣସୂରୁପ, ମନେକର ଆପଣ ନିଜ ଆୟର ୨୫% ଯାଏଁ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । ଆପଣ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସାମାନ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିଲେ ଏହା କରିହେବ । କିନ୍ତୁ ଆୟର ୫୦% ନିବେଶ କରିବା ଅନେକାଂଶରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । ଯଦି ଏଭଳି ଆଶା ସହ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଏହା ହାସଲ ହୋଇନଥାଏ ।

ନିଜ ଅଭିଳାଷା ପୁରା କରିବାକୁ (To fulfil your wishes)...

ଧରାଯାଉ, ୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିମାସରେ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ କାର୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଏହାର EMI 9,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ EMI ଭରିବାକୁ ୭ ବର୍ଷ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ, ଆପଣ ଥରେ ନିଜ କାର EMI ପୁରା କରିବା ପରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢା ପାଇଁ ପ୍ରତିମାସରେ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ । ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ୧୫ ବର୍ଷରେ ପିଲାଙ୍କ ପଢା ପାଇଁ ଜମା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଅର୍ଥ କେବଳ ୮ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜମା ରଖିବେ । ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିମାସରେ ୨୦,୦୦୦ ଜମା ରଖୁଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ବାରା ଅନେକ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୁରା କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ । ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସର୍ବଦା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ ପାଇଁ କିଛି ପୁଞ୍ଜି ସଞ୍ଚୟ ରଖିବା ଉଚିତ୍ । ଯାହାଦ୍ବାରା ନିଜର ଅଭିଳାଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ଆର୍ଥିକ ଅନୁଶାସନର ଅଭାବ(Lack of discipline)...

ଅନେକ ସମୟରେ ବିଚାର ଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ମଜୁବତ ହୋଇନଥାଏ (practice may not be as strong as the idea) । ଏହି କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଦିଏ । ଯେତେବେଳେ ଆୟ ବଢେ, ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଏହି ସମୟରେ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ ବଢିବା ଉଚିତ୍ । ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ସତ୍ତ୍ବେ କେବେହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନିବେଶ ଯୋଜନା(Systematic Investment Plan) ବନ୍ଦ ରଖିବା ଅନୁଚିତ୍ । ଅତିକମରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଜରୁରୀ । ଆମ ଯୋଜନାରେ କେଉଁଠି ଭୁଲ୍ ରହୁଛି ଯାଞ୍ଚ କରି ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠି (An emergency fund)...

କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ । ଅଚାନକ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର କିପରି ସାମ୍ନା କରିବା ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ଷମତା ବାହାରେ ଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠି ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା ଜରୁରୀ । ଯଦି ଏହି ପାଣ୍ଠି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଥିବ ତେବେ ଋଣରେ ବୁଡିବାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ । ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ପାଖରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଅତିକମରେ ୬ ମାସ ଯାଏଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବ । ଏହିପରି ଭାବେ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ସଫଳତାର ସହ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ।