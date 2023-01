ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ(Prime Minister Narendra Modi) ଭେଟିଲେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟ ନାଡେଲା (Microsoft Chairman and CEO Satya Nadella)। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ, ଅର୍ଥନୀତି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଟ୍ବିଟ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନାଡେଲା ।

ପ୍ରକାଶଥାଉକି, ନାଡେଲା ଚାରି ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି । ଡିଜିଟାଲ ରୂପାନ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ନିରନ୍ତର ତଥା ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ଅର୍ଥନୈକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଭାରତ ସରରକାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ନାଡେଲା ଗୁରୁବାର ଟ୍ବିଟକରି କହିଛନ୍ତି, "ଡିଜିଟାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ । ଆମେ ଭାରତକୁ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ଧାରଣାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ଏବଂ ବିଶ୍ବକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ । "

ନାଡେଲାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଉତ୍ତର ଦେଇ ମୋଦି ଟ୍ବିଟକରି କହିଛନ୍ତି,"ସତ୍ୟ ନାଡେଲାଙ୍କୁ ଭେଟି ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ । ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ନବସୃଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଅଗ୍ରଗତି ବୈଷୟିକ- ନେତୃତ୍ବ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଏକ ଯୁଗକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛି । ଆମର ଯୁବକମାନେ କଳ୍ପନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ବିଶ୍ବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଛି । "

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ(External Affairs Minister S Jaishankar ) ଭେଟିଥିଲେ ନାଡେଲା । ଡିଜିଟାଲ ଡୋମାଇନର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହାସହ ସେ ଇଲୋକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖରଙ୍କୁ(Minister of State for Electronics and IT Rajeev Chandrasekhar) ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜିଡିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନାଡେଲା ଭାରତକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ଆଣିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଥିଲେ ।

ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନାଡେଲା କହିଛନ୍ତି, " ଭାରତ, ଡିଜିଟାଲ ପବ୍ଲିକ ଗୁଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତୃତ୍ବ ନେଉଛି । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଖବର । ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଦେଶ ଏଆଇ- ସମର୍ଥିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିକଶିତ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ।"