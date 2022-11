ପାଟନା: ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି । ଫେସବୁକ ଲାଇଭ କରି ଜୀବନ ହାରିଲେ ଯୁବକ । ବିହାରର ରୋହତାସରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଫେସବୁକ ଲାଇଭ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି(Rohtas youth went live on Facebook before suicide) । ଯାହାରି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ଦିଗବିଜୟ ସିଂ ।

ଫେସବୁକରେ ଲାଇଭ ଆସି ଜୀବନ ହାରିଲେ ଯୁବକ

ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାର ବଡ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯୁବକ । ମୁଫାସିଲ ଡେହରୀ ପୋଲିସ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ଫେସବୁକ ଲାଇଭ ଆସି ଟ୍ରେନରେ କଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କେବଳ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ବଡ ଭଉଣୀ ଦାୟୀ ବୋଲି ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓରେ କହିଛନ୍ତି ଯୁବକ ଜଣକ । ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମୃତ ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ଦାହର ନିବାସୀ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦିଗବିଜୟ ସିଂ । ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଫେସବୁକ ଲାଇଭ ଆସି ଯୁବକ ଜଣକ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି । ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ବାପା ମାଆ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ବଡ ଭଉଣୀ ଦାୟୀ । ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ହେଲେ ତାର ବଡ ଭଉଣୀ କଥାରେ ପଡି ଏପଟ ସେପଟ କାମ କରୁଥିଲା । ମୋର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି । ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ମୋ ମାଆ ପାଖରେ ରହିବ । ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ମାଆର ନାମରେ ରହିବ ।"

ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଜଣକ ଫେସବୁକ ଲାଇଭ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର କିଛି ଯୁବକ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯିବାବେଳକୁ ଯୁବକ ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିସାରିଥିଲେ । ଆରପିଏଫ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାମ ଭିଲାସ କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ଖବରପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ । ସେତେବେଳକୁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମୃତଦେହ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭରେ ଆସି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ଗାଁରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।"

ବ୍ଯୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ