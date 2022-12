ସଂସଦରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡା ଜବାବ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଧୋଇଦେଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡା. ଏସ ଜୟଶଙ୍କର ( External Affairs Minister Dr S Jaishankar) । ସେନାକୁ ସମ୍ମାନ କିଭଳି କରାଯାଏ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଦେଲେ ନୀତିଶିକ୍ଷା । ଆଜି(ସୋମବାର) ଲୋକସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଗର୍ଜିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ । କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କଡା ଜବାବ ଦେଇ ସେନାକୁ କିଭଳି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ତାର ପାଠ ପଢାଇଛନ୍ତି । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବୟାନ ‘ପିଟାଇ’ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କି ପ୍ରୟୋଗ ଉଚିତ ନୁହେଁ (Word pitai shouldn't be used for jawans Jaishankar hits out at Rahul Gandhi over his remark on Tawang faceoff) । ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ତର୍କ ବିତର୍କକୁ ନେଇ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ (We've no problem with political criticism but we should not disrespect our jawans) । କିନ୍ତୁ ଆମର ସେନାକୁ କୌଣସି ଅପମାନ ଦେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ । ସେନାର ସୌର୍ଯ୍ୟ ବୀରତ୍ବକୁ ନେଇ କୌଣସି ନାଗରିକଙ୍କ କିଛି ବି ସନ୍ଦେହ ହେବା ଅନୁଚିତ ।

ଗତ 9 ତାରିଖରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ତଓ୍ଵାଙ୍ଗ ସେକ୍ଟରରେ ଭାରତ-ଚୀନ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁ ଭିଡିଓରେ ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଚୀନ ସେନାକୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକେ ଚୀନ ସେନା ପଛକୁ ହଟୁଛି । ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ହୋଇନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଚୀନ ସେନାକୁ ପିଟୁଥିବା ଦେଖି ସାରା ଦେଶରେ ଖୁସିର ଲହରି ଲାଗିରହିଛି । ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେନାକୁ ଅପମାନ କରିଥିଲେ । କହିଥିଲେ ସୀମାରେ ଚୀନ ସେନା ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କୁ (ପିଟାଇ) ପିଟୁଛି । ସେନା ଅପମାନିତ ହେଉଛି । ସରକାର ଚୁପ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ପୁରା ବିରୋଧୀ ସେନାକୁ ନେଇ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ ।

ଯାହାର ଆଜି ଲୋକସଭାରେ କଡା ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର । ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ‘‘ମୁଁ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ସମ୍ମାନ କରେ । ଭାରତୀୟ ସେନାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ସୌର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ । ସେନାକୁ ନେଇ ଦେଶବାସୀ ଗର୍ବିତ ହେବା ଉଚିତ । ସେନାର ଅସମ୍ମାନ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଚୀନକୁ ନେଇ ଉଦାସୀନ ଥିଲୁ ତେବେ କିଏ ସୀମାକୁ ସେନା ପଠାଇଲା (If we were indifferent to China then who sent the Indian Army to the borde) । ଯଦି ଆମେ ଚୀନ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ଥିଲୁ ତେବେ କାହିଁକି ସୀମାରେ ଡିସଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଆସୁଛୁ । ଯଦି ଆମେ ଚୀନ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ଆମେ କାହିଁକି ସାର୍ବଜନିକ ସ୍ତରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ-ବେଜିଂ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ବାଭାବିକ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଆସୁଛୁ ?’’

ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଯେଉଁ ମାନେ ସେନାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ସେନା 13 ହଜାର ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ବିଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ସୁଦୃଢତାର ସହ ଛିଡା ହୋଇଛି (We should not criticise our jawans directly or indirectly. Our soldiers are standing at a height of 13,000 feet in Yangtse and guarding our border) । ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ବର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ସୀମାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । ଆମର ଦାୟିତ୍ବ ସେନାର ସମ୍ମାନ ବଢାଇବା । ସେନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା । ନାଗରିକ ହିସାବରେ ସେନାର ସମ୍ମାନକୁ ଶୀର୍ଷରେ ରଖିବା । ’’

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟଯେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭାରତ ଯୋଡ ଯାତ୍ରାରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଜୟପୁରରେ ଏକ ପ୍ରେସମିଟ କରି କହିଥିଲେ କି ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି । ଭାରତ ସରକାର ଏହାର ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି । ଚୀନ ଆମର 2000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଜମି ଦଖଲ କରିଛି । 20 ଯବାନ ସହିଦ ହୋଇଗଲେ । ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଚୀନ ସେନା ଭାରତୀୟ ଯବାନକୁ ପିଟୁଛି । ସରକାର ଚୁପ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।