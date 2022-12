ଭୋପାଳ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ (Union Minister Jyotiraditya Scindia worn Slippers to Energy Minister Pradumna Singh Tomar) । ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ନହେବାରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସିଂ ତୋମାର (Energy Minister of Madhya Pradesh Pradumna Singh Tomar) ଜୋତା ଚପଲ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟା ସିନ୍ଧିଆଙ୍କ (Union Minister of Civil Aviation of India Jyotiraditya Scindia) ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ପ୍ରାୟ 65 ଦିନ ପରେ ରବିବାର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସିଂ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ।

ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନହେବାରୁ 65 ଦିନ ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସିଂ ଚପଲ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହି ରାସ୍ତାକାମ ପ୍ରାୟ 90 ପ୍ରତିଶତ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସିନ୍ଧିଆ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଚପଲ ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସିନ୍ଧିଆ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସିଂ ଚପଲ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ତାହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ।

ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସିଂ କହିଥିଲେ, "ଜନସାଧାରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ରାସ୍ତା ତିଆରି ପାଇଁ ସରକାର ଠିକ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ସ୍ବୀକାର କରୁଛି ଯେ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇନାହିଁ । ତେଣୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ତାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ୍‌ । ତେଣୁ ତିନୋଟି ରାସ୍ତା ମରାମତି ନହେବା ଯାଏ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବି ନାହିଁ।" ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସିଂଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି କର୍ପୋରେସନ ସହରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ଓ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାର କାମ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟା ସିନ୍ଧିଆ ଗତ ରବିବାର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ (Birth anniversary of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee) ଅବସରରେ ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସିଂଙ୍କୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଥିଲେ । ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସିଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।