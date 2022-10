ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ‘ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଶିବିର’ (Chintan Shivir of Home Ministers of the States) କୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ (Union HomeMinister Amit Shah ) । ହରିୟାଣାର ସୁରଜକୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତନ ଶିବିର ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଉଦଯାପନୀ ଦିବସକୁ ଭିସି ଯୋଗେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି (Prime Minister Narendra Modi to address Chintan Shivir) ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ।

ଦୁଇ ଦିନିଆ ଚିନ୍ତନ ଶିବିରରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ (Home Ministers of all States) ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ (Lieutenant Governors and Administrators of Union Territories) ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ରାଜ୍ୟର ଗୃହ ସଚିବ, ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସବଳ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୋଲିସ ସଙ୍ଗଠନର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ଶିବିରରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ।

ଏହି ଚିନ୍ତନ ଶିବିରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ‘‘ଭିଜନ 2047’’ (Vision 2047) । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ଦିବସ ଭାଷଣରେ ଘୋଷିତ ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ (Panch Pran) ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା । ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ଶିବିରରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଇକୋ-ସିଷ୍ଟମ ବିକଶିତ କରିବା, ପୋଲିସ ବଳର ଆଧୁନୀକିକରଣ, ଅପରାଧିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆଇଟିର ବଢୁଥିବା ବ୍ୟବହାର, ଭୂମି ସୀମା ପରିଚାଳନା, ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ କରାଯିବ । ବର୍ଷ ‘2047 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ’ ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଭୂମିକା ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଚିନ୍ତନ ଶିବିରରେ ଦେଶର ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତନ ହେବ ।

ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଚିନ୍ତନ ଶିବିରରେ ଛଅଟି ଅଧିବେଶନରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି (Various topics discussions six sessions in the Chintan Shivir) । ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ହୋମ ଗାର୍ଡ, ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା, ଅଗ୍ନିରୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ବିଚାର-ବିମର୍ଷ ହେଉଛି । ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚୋରା ଚାଲାଣ, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୀମା ପରିଚାଳନା ପରି ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ।

ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚୋରା ଚାଲାଣ ବିଷୟରେ ଏନଡିପିଏସ ଅଧିନିୟମ (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) , ଏନକୋର ନିଦାନ ଏବଂ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ଶିବିରରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଭୂମି ସୀମା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କରାଯିବ। ଆଇସିଜେଏସ ଏବଂ ସିସିଟିଏନଏସ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଆଇଟି ମଡ୍ୟୁଲ – ଏନଏଏଫଆଇଏସ, ଆଇଟିଏସଏସଓ ଏବଂ କ୍ରି-ମାକର ଉପଯୋଗ କରି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆଧାରିତ ଯାଞ୍ଚ ଦ୍ବାରା କନଭିକସନ ହାର ବଢାଇବାର ଉପାୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ବିମର୍ଷ କରାଯିବ। ସେଫ ସିଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, 112- ସିଙ୍ଗିଲ ଏମରଜେନ୍ସି ରେସପନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ, ଜିଲ୍ଲାରେ ମାନବ ଚାଲାଣ-ରୋଧୀ ୟୁନିଟ, ପୋଲିସ ଥାନାରେ ମହିଳା ହେଲପ ଡେସ୍କ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପରି ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।