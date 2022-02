ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସଂସଦରେ ୨୦୨୨ -୨୩ ଆର୍ଥିକ (Union Budget 2022-23) ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ସହର କ୍ଷେତ୍ରର ନୀତି ସମୂହ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିର୍ମାଣ, ଯୋଜନା, କ୍ରିୟାନ୍ବୟନ, ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପାରିସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଯୋଜନାକାରୀ, ସହରାଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ତଥା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ (Finance Minister Proposed to form a high-level committee of reputed urban planners, urban economists and institutions to make recommendation) ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ସହରାଞ୍ଚଳର ବିକାଶରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିବ ।

ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ସହରାଞ୍ଚଳର ଯୋଜନାକୁ ଚିରାଚରିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ଆଉ ଜାରି ରଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଭାରତ ୧୦୦ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଆମର ପ୍ରାୟ ଅଧାଅଧି ଲୋକ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବେ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତାର ଉପଯୋଗ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିବ । ଯେଉଁଥିରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ।

ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ମେଗା - ସିଟିର ପୋଷଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡିକର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କରି ସେଗୁଡିକୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅର୍ଥନୀତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକ ରୂପରେ ବିକଶିତ କରିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟାୟର - ୨ ତଥା ଟାୟର -୩ ସହର ଗୁଡିକରେ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଯାହା ଦ୍ବାରା ସେଗୁଡିକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଆମକୁ ମହିଳା ଓ ଯୁବ ପିଢିଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସହିତ ପରିପୋଷଣୀୟ ଜୀବନଧାରଣର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ସହର ଗୁଡିକୁ ପୁନଃକଳ୍ପନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

@IANS