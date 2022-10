ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତିସଂଘ ମୁଖ୍ୟ ଅଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରସ(UN chief Antonio Guterres) ଆଜିଠୁ ତିନି ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବେ । ଆଜି ଗୁଟେରସ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ତେବେ ୨୬/୧୧ ମୁମ୍ବାଇ ତାଜ ହୋଟେଲ ଆକ୍ରମଣରେ(26/11 Mumbai attack) ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପୀଡିତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି । ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ(Ministry of External Affairs) ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁୟାରୀରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଅଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରସଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ । ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖ ଯାଏଁ ସେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବେ । ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେ ୨୦୧୮ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୧ରୁ ଚାରି ଦିନିଆ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ।

ଦ୍ବିତୀୟ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଜାତିସଂଘ ମୁଖ୍ୟ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନ କରିବେ । ଏହାସହିତ ଆଇଆଇଟି ମୁମ୍ବାଇରେ(IIT Mumbai) ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉଦବୋଧନ ଦେବେ । ଗସ୍ତର ଶେଷ ଦିନରେ ଗୁଟେରସ୍ ଗୁଜୁରାଟ ଯିବେ । ସେଠାରେ କେବାଡିଆୟଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ମିଶନ ଲାଇଫର(Mission LiFE Lifestyle for Environment) ବୁକଲେଟ୍, ଲୋଗୋ ଓ ଟ୍ୟାଗଲାଇନ ଲଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ ।

ଏହାବ୍ୟତୀତ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରସ ଗୁଜୁରାଟ(Antonio Guterres) ସ୍ଥିତ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ(Floral tributes at Statue of Unity) । ଏହାପରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସୋଲାର ପାୱାର ଗାଁ ମୋଧେରା ଗସ୍ତ କରିବେ । ଗୁଜୁରାଟରୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋଧେରା ସ୍ଥିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର(Sun Temple in Modhera) ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ।