1. ପାକିସ୍ତାନରେ ଖସିଲା Brahmos missile , 3 ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଦା କଲା ବାୟୁସେନା

ବ୍ରହ୍ମୋସ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମିସ ଫାଏର ହୋଇ ପାକିସ୍ତାନରେ ପଡିବା ଘଟଣାରେ ଚାକିରିରୁ ବଦା ହେଲେ 3 ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ । ବହିସ୍କୃତ ତାଲିକାରେ ଜଣେ ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପଟେନ ଓ ଦୁଇ ଓ୍ବିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଥିବା ସୂଚନା । ଘଟଣା ପରେ ଜାରି ରହିଥିଲା କୋର୍ଟ ଅଫ ଇନକ୍ୟୁରୀ ।

2. ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗୁଜୁରାଟ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୋଦି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର କରିବେ ଉଦଘାଟନ

ଆସନ୍ତା ୨୭ ଏବଂ ୨୮ ତାରିଖରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗୁଜୁରାଟ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି । ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ କରିବେ ।

3. ଲେଡି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶ୍ୱେତା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସମ୍ୱଲପୁର ଲିଙ୍କ୍ : ରାତି ଅଧିଆ ଫେରାର ବଏଫ୍ରେଣ୍ଡ !

ସମ୍ବଲପୁର ଲେଡ଼ି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶ୍ବେତାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା । ସାମନାକୁ ଆସିଲା ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ସୌମ୍ୟଜିତଙ୍କ ଘର ସାମନାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ । ଏଥିରେ ଜଣେ ଯୁବକ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି କେଉଁଆଡେ ଚାଲିଯାଉଛି । ତେବେ ସୌମ୍ୟ ଫେରାର ଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।

4. ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ଗିରଫ ବିଜେପି ବିଧାୟକ

ବିବାଦ ପରେ ଗିରଫ ଓ ଗିରଫ ପରେ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟି ରାଜା ସିଂ । ପ୍ରଫେଟ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇଥିଲେ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ । କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କଲା ବିଜେପି ।

5. ଭାରତ-ପାକ୍ ସୀମା ନିକଟରେ ବିପୁଳ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କଲା BSF

ପଞ୍ଜାବର ଭାରତ-ପାକ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ନିକଟରେ ବିପୁଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଛି ଭାରତୀୟ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ (BSF recovers cache of arms )। ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସିଥିବା ସନ୍ଦେହ । ଜାରି ରହିଛି ତଦନ୍ତ ।

6. Plus Two Quarterly Examination: ତ୍ରୈମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ CHSE ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଚିଠି

ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେବ ତୈମାସିକ ପରୀକ୍ଷା । ଏନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ CHSE ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛି ।

7. ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ମାମଲା, 5 ଜଣିଆ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଖଣ୍ଡପୀଠ କରିବେ ଶୁଣାଣି

ସାମ୍ବିଧାନିକ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ଗଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୈତିକ ମାମଲା । ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ରହିବେ 5 ଜଣ ବିଚାରପତି । ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ଦାଏର କରିଛନ୍ତି ସିନ୍ଧେ ଓ ଠାକରେ ଗୋଷ୍ଠୀ (Sena vs Sena)।

8. VL SRSAM ମିସାଇଲର ସଫଳ ଫ୍ଲାଇଟ ଟେଷ୍ଟ କଲା ନୈସେନା, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

VL SRSAM ମିସାଇଲର ସଫଳ ଫ୍ଲାଇଟ ଟେଷ୍ଟ କଲା ଭାରତୀୟ ନୈସେନା । ଓଡିଶା ଉପକୂଳରୁ ନୌସେନା ଜାହାଜରୁ ହେଲା ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ । ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି DRDO । ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।

9. ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି

ମିଆଁମାର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆଜି ଉତ୍ତରପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ତାର ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି(whirlwind effect on Odisha) । ଫଳରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର(heavy rainfall expected odisha north coastal area) ।

10. ବିଜେପି-ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ସମଦୂରତା ନୁାହିଁ, ସମର୍ପଣର ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି କହିଲେ ନିଶିକାନ୍ତ

ଓଡ଼ିଶାରେ ବିପକ୍ଷ ନାହିଁ, ବିରୋଧୀ ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ଏକ ମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି । ବିହାରରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଜେଡିୟୁ ଏନ୍‌ଡିଏ ହାତରୁ ଯିବା ପରେ ଏବେ ବିଜେପି ବିଜେଡି ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ଆପ୍‌ ।