1. ୮୭% ନେଇନାହାନ୍ତି ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍, ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ

ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୮୭ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ ନେଇନାହାନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ।

2. Weather Update: ୧୦ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ୧୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ

ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ହେଲା ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ୧୦ ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ ।

3. ଅଗଷ୍ଟ ୮ ଯାଏଁ ବଢିଲା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ED ହେପାଜତ ଅବଧି

ଅଗଷ୍ଟ ୮ ଯାଏ ବଢିଲା ଶିବସେନା ନେତା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ୪ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲା ED । ଆଉ ୪ ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ପଠାଇଲେ କୋର୍ଟ ।

4. Har Ghar Tiranga Campaign: BJP-RSSକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ରାହୁଲ

ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ମିଶନକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ବିଜେପି ଏବଂ RSS ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । କଂଗ୍ରେସକୁ ପାଟଲା ଟାର୍ଗେଟ କଲା ବିଜେପି । ତେବେ ଦେଶ ସ୍ବାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ‘ଆଜାଦୀ କି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ’ ପାଳନ କରୁଛି ଦେଶ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ‘ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା’ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ।

5. WhatsApp New Feature: ଗ୍ରୁପ ଆଡମିନ କରିପାରିବେ Delete For Everyone

ଲୋକପ୍ରିୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ ହ୍ବାଟ୍ସଆପରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଫିଚର । କୌଣସି ମେସେଜକୁ ଡିଲିଟ ଫର ଏଭ୍ରିୱାନ କରିପାରିବେ ଗ୍ରୁପ ଆଡମିନ ।

6. ଶ୍ରାବଣରେ ବର୍ଷାର ନାଁ ନାହିଁ, ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହତାଶ ଚାଷୀକୁଳ

ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଥର ବି ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା । ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ବ୍ଲକରେ ମରୁଡି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଚିନ୍ତାର ପାହାଡ଼ ।

7. ଶ୍ରୀଲଙ୍କା-ପାକିସ୍ତାନରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ: ବିକ୍ରି ହୋଇ ନପାରି ପଡିରହିଛି ଟନ ଟନ କେନ୍ଦୁପତ୍ର, ପ୍ରଭାବିତ ଓଡିଶା

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକ୍ରି ହେଉନି କେନ୍ଦୁପତ୍ର । ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ରପ୍ତାନୀ ଠପ୍ ହୋଇଛି । କେବଳ ବିଡ଼ି ମାଲିକମାନେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର କିଣୁଥିବା ବେଳେ ବଡ ବଡ ବେପାରୀଙ୍କ ଦେଖାମିଳୁନି । ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଦାମରେ ପଡି ରହିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦୁପତ୍ର । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିଭାଗ ।

8. Viral Video: ଫଟୋ ଉଠାଇବା ହେଲା କାଳ, ଝରଣାରେ ଭାସିଯାଇ ଯୁବକ ନିଖୋଜ

ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହେଲା ଝରଣା ନିକଟରେ ବିପଦଜ୍ଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଫଟୋ ପୋଜ୍‌ । ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଝରଣାରେ ଖସି ପଡ଼ି ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯୁବକ ।

9. ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନରେ ପଡିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ

ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ ମାମଲା । ମାମଲାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଲେ ହାଇକୋର୍ଟ । ପତ୍ନୀ ତୃପ୍ତି ଶତପଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାଏର ଏତଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବାବୁସାନ । ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ଗିରଫଦାରୀ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ।

10. ମାଆ ହେବେ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ ! ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ Something Special ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ

କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ।