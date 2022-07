୧. ଚୀନକୁ ପଛରେ ପକାଇବ ଭାରତ, ୨୦୨୩ ସୁଦ୍ଧା ହେବ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଶ

ଭାରତରେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ୨୦୨୩ ସୁଦ୍ଧାରେ ଭାରତ ବିଶ୍ବର ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଦେଶ ହେବ ।

୨. ନିଜକୁ ଆଠ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ CRPF ଯବାନ

CRPF ର ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯବାନଙ୍କ ଜଘନ୍ୟକାଣ୍ଡ । ଯବାନ ଜଣକ 17 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପତ୍ନୀ ଓ ଝିଅକୁ ବନ୍ଧକ ରଖିବା ପରେ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ।

୩. ଗୁଜୁରାଟରେ ନକଲି କ୍ରିକେଟ ଲିଗ, 4 ଗିରଫ

ଏହି ଫେକ କ୍ରିକେଟ ଲିଗ ଗୁଜୁରାଟର ମେହସାଣା ଜିଲ୍ଲାର ବଡନଗରର ଏକ ଗାଁରେ ଅୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ।

୪. ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ! ଭିଡରେ ମହିଳା ଭକ୍ତଙ୍କୁ କଲେ ଅସଦାଚରଣ

ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କଲେ RAF ଯବାନ ! ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ।

୫. ଚିଙ୍ଗଡି଼ପାସ ଗାଁରେ ଝାଡାବାନ୍ତି ଆତଙ୍କ, ଜଣେ ମୃତ

ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଳକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିଙ୍ଗଡି଼ପାସ ଗାଁରେ ଝାଡାବାନ୍ତି ଆତଙ୍କ । ଜଣକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୩ ଜଣ ଗୁରୁତର ।

୬. CRPF ଯବାନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ, ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା

ହୃଦଘାତରେ ସିଆରପିଏଫ ଜବାନଙ୍କ ପରଲୋକ । ମୃତ ଯବାନ ଜଣକ ହେଲେ ଅନିଲ କୁମାର ସିହ୍ନା ।

୭. ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ଯୋଗାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ନେବ ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ

କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରବିବାର ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

୮. ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଉଦଘାଟିତ ହେଲା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଉଦଘାଟିତ ହେଲା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାଶ ଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ।

୯. ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ବକପ: ମଉଳିଲା ଭାରତର କ୍ବାର୍ଟର ସ୍ବପ୍ନ

ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ବକପରେ ରବିବାର ଭାରତ ଓ ସ୍ପେନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କ୍ରସ ଓଭର ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ।

୧୦. Tehran First Look Teaser Out: ପୁଣି ଦମଦାର ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଲେ ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମ

ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମ ତେହରାନରେ ନଜର ଆସିବେ ।